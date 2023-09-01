Danh bạ công ty
EssenceMediacom
EssenceMediacom Mức lương

Mức lương tại EssenceMediacom dao động từ $16,957 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Dự Án ở mức thấp đến $296,510 cho vị trí Kiến Trúc Sư Giải Pháp ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của EssenceMediacom. Cập nhật lần cuối: 9/7/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Marketing
Median $130K
Kỹ Sư Y Sinh
$142K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$114K

Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$133K
Vận Hành Marketing
$46.4K
Quản Lý Sản Phẩm
$142K
Quản Lý Dự Án
$17K
Kỹ Sư Phần Mềm
$50.6K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$171K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$297K
Câu hỏi thường gặp

Den højest betalte rolle rapporteret hos EssenceMediacom er Kiến Trúc Sư Giải Pháp at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $296,510.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos EssenceMediacom er $131,300.

