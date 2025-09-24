Danh bạ công ty
Ernst and Young
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
    Levels FYI Logo
  • Mức lương
  • Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật

  • Tất cả mức lương Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật

Ernst and Young Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật Mức lương

Thu nhập Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật in United States tại Ernst and Young dao động từ $195K mỗi year cho TPM đến $202K mỗi year cho Senior TPM. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $190K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Ernst and Young. Cập nhật lần cuối: 9/24/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
TPM
$195K
$185K
$0
$10K
Senior TPM
$202K
$189K
$0
$13K
Staff TPM 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff TPM 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Xem 1 Thêm cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Thông tin mức lương mới nhất
ThêmThêm LươngThêm Thông Tin Lương

Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Xuất dữ liệuXem việc làm đang tuyển

Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Ernst and Young, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)



Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.

Chức danh được bao gồm

Gửi chức danh mới

Quản lý dự án kỹ thuật

Câu hỏi thường gặp

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật katika Ernst and Young in United States kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa $215,000. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Ernst and Young kwa jukumu la Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật in United States ni $197,000.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Ernst and Young

Công ty liên quan

  • Torch Technologies
  • Pyramid Consulting
  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Deloitte
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác