Thu nhập Kiến Trúc Sư Giải Pháp in United States tại Ernst and Young dao động từ $183K mỗi year cho Solution Architect đến $243K mỗi year cho Principal Solution Architect. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $212K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Ernst and Young. Cập nhật lần cuối: 9/24/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Solution Architect
$183K
$179K
$0
$3.7K
Senior Solution Architect
$165K
$161K
$0
$4.4K
Staff Solution Architect 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Solution Architect 2
$180K
$176K
$0
$3.3K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Ernst and Young, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
