Thu nhập Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh in United States tại Ernst and Young dao động từ $71.7K mỗi year cho Business Analyst đến $194K mỗi year cho Principal Business Analyst. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $120K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Ernst and Young. Cập nhật lần cuối: 9/24/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Business Analyst
$71.7K
$71.7K
$0
$0
Senior Business Analyst
$128K
$123K
$0
$4.6K
Staff Business Analyst 1
$96.8K
$94.5K
$0
$2.3K
Staff Business Analyst 2
$83K
$75.5K
$0
$7.5K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Ernst and Young, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)