Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Sweden tại Ericsson dao động từ SEK 426K mỗi year cho JS4 đến SEK 944K mỗi year cho JS8. Gói thu nhập trung vị year in Sweden có tổng giá trị SEK 690K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Ericsson. Cập nhật lần cuối: 9/24/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
JS4
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.5
SEK 0
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới