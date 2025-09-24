Thu nhập Kỹ Sư Phần Cứng in Sweden tại Ericsson dao động từ SEK 483K mỗi year cho JS5 đến SEK 719K mỗi year cho JS7. Gói thu nhập trung vị year in Sweden có tổng giá trị SEK 618K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Ericsson. Cập nhật lần cuối: 9/24/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 483K
SEK 483K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 719K
SEK 719K
SEK 0
SEK 0
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
