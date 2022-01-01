Danh bạ công ty
Equal Experts
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Equal Experts Mức lương

Mức lương tại Equal Experts dao động từ $42,771 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $299,495 cho vị trí Kiến Trúc Sư Giải Pháp ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Equal Experts. Cập nhật lần cuối: 9/12/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $42.8K

Kỹ sư phần mềm backend

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$61.2K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$205K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Nhân Viên Tuyển Dụng
$109K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$188K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$299K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Equal Experts là Kiến Trúc Sư Giải Pháp at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $299,495. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Equal Experts là $148,650.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Equal Experts

Công ty liên quan

  • Ciklum
  • Neueda
  • Softwire
  • Sparta Global
  • Civica
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác