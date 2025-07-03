Danh bạ công ty
Epiroc Mức lương

Mức lương tại Epiroc dao động từ $6,079 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Dự Án ở mức thấp đến $78,400 cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Epiroc. Cập nhật lần cuối: 11/20/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $49.3K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$78.4K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$43.7K

Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT)
$68.4K
Quản Lý Dự Án
$6.1K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Epiroc là Nhà Khoa Học Dữ Liệu at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $78,400. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Epiroc là $49,314.

Tài nguyên khác

