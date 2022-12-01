Epiq Mức lương

Mức lương tại Epiq dao động từ $41,392 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Pháp Lý ở mức thấp đến $203,859 cho vị trí Tiếp Thị ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Epiq . Cập nhật lần cuối: 11/20/2025