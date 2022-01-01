Epic Games Mức lương

Mức lương tại Epic Games dao động từ $52,260 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Bán Hàng ở mức thấp đến $445,000 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Epic Games . Cập nhật lần cuối: 11/20/2025