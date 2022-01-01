Danh bạ công ty
Epic Games
Epic Games Mức lương

Mức lương tại Epic Games dao động từ $52,260 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Bán Hàng ở mức thấp đến $445,000 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Epic Games. Cập nhật lần cuối: 11/20/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm trò chơi điện tử

Quản Lý Sản Phẩm
L3 $184K
L5 $445K
Tiếp Thị
Median $180K

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $400K
Quản Lý Dự Án
Median $205K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $238K
Kế Toán
$76.4K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$191K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$288K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$161K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$281K
Nhân Sự
$88K
Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT)
$67.6K
Vận Hành Tiếp Thị
$147K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$68.6K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$193K
Quản Lý Chương Trình
$151K
Nhà Tuyển Dụng
$77.4K
Bán Hàng
$52.3K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$80.6K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$166K
Tin Cậy và An Toàn
$137K
Lịch Trình Phát Hành

20%

NĂM 1

20%

NĂM 2

20%

NĂM 3

20%

NĂM 4

20%

NĂM 5

Loại Cổ Phiếu
Options

Tại Epic Games, Options tuân theo lịch trình phát hành 5 năm:

  • 20% được phát hành trong 1st-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 20% được phát hành trong 2nd-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 20% được phát hành trong 3rd-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 20% được phát hành trong 4th-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 20% được phát hành trong 5th-NĂM (20.00% hàng năm)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Epic Games là Quản Lý Sản Phẩm at the L5 level với tổng thu nhập hàng năm là $445,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Epic Games là $166,165.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/epic-games/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.