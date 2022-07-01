EPI-USE Labs Mức lương

Mức lương tại EPI-USE Labs dao động từ $127,400 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $190,045 cho vị trí Kiến Trúc Sư Giải Pháp ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của EPI-USE Labs . Cập nhật lần cuối: 11/20/2025