Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Romania tại Endava dao động từ RON 91.1K mỗi year cho Software Engineer đến RON 356K mỗi year cho Principal Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Romania có tổng giá trị RON 114K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Endava. Cập nhật lần cuối: 9/24/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Software Engineer
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 340K
RON 16.9K
RON 0
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới