Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Romania tại Endava dao động từ RON 91.1K mỗi year cho Software Engineer đến RON 356K mỗi year cho Principal Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Romania có tổng giá trị RON 114K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Endava. Cập nhật lần cuối: 9/24/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Software Engineer
(Cấp độ mới vào nghề)
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 340K
RON 16.9K
RON 0
RON 714K

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm tại Endava in Romania có tổng thu nhập hàng năm là RON 356,460. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Endava cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm in Romania là RON 113,870.

