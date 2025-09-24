Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại Elsevier dao động từ $89.6K mỗi year cho Software Engineer 1 đến $148K mỗi year cho Lead Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $110K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Elsevier. Cập nhật lần cuối: 9/24/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
