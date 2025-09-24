Danh bạ công ty
Element Fleet Management
Element Fleet Management Nhà Khoa Học Dữ Liệu Mức lương

Tổng thu nhập trung bình của Nhà Khoa Học Dữ Liệu in Canada tại Element Fleet Management dao động từ CA$160K đến CA$218K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Element Fleet Management. Cập nhật lần cuối: 9/24/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

CA$171K - CA$207K
Canada
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
CA$160KCA$171KCA$207KCA$218K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

CA$226K

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu tại Element Fleet Management in Canada có tổng thu nhập hàng năm là CA$217,839. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Element Fleet Management cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu in Canada là CA$159,624.

