Danh bạ công ty
EDF FR
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
    Levels FYI Logo
  • Mức lương
  • Kỹ Sư Cơ Khí

  • Tất cả mức lương Kỹ Sư Cơ Khí

  • Greater Paris Area

EDF FR Kỹ Sư Cơ Khí Mức lương tại Greater Paris Area

Gói thu nhập trung vị của Kỹ Sư Cơ Khí in Greater Paris Area tại EDF FR có tổng giá trị €42.6K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của EDF FR. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
Tổng mỗi năm
€42.6K
Cấp bậc
L3
Lương cơ bản
€37.1K
Stock (/yr)
€0
Thưởng
€5.5K
Số năm tại công ty
1 Năm
Số năm kinh nghiệm
5 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại EDF FR?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Thông tin mức lương mới nhất
ThêmThêm LươngThêm Thông Tin Lương

Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Xuất dữ liệuXem việc làm đang tuyển

Đóng góp

Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về Kỹ Sư Cơ Khí đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Cơ Khí tại EDF FR in Greater Paris Area có tổng thu nhập hàng năm là €43,378. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại EDF FR cho vị trí Kỹ Sư Cơ Khí in Greater Paris Area là €42,550.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho EDF FR

Công ty liên quan

  • PayPal
  • Apple
  • Facebook
  • Tesla
  • Airbnb
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác