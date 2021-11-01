Danh bạ công ty
ECS
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

ECS Mức lương

Mức lương tại ECS dao động từ $7,236 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Cơ Khí ở mức thấp đến $226,125 cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của ECS. Cập nhật lần cuối: 9/6/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $140K

Kỹ sư dữ liệu

Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
Median $85K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$151K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$89.6K
Marketing
$102K
Kỹ Sư Cơ Khí
$7.2K
Quản Lý Chương Trình
$118K
Quản Lý Dự Án
$64.7K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$181K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$226K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην ECS είναι Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $226,125. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ECS είναι $117,600.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho ECS

Công ty liên quan

  • Nisum
  • R3
  • Contrast Security
  • Adobe Workfront
  • Incorta
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác