Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại DRW dao động từ $203K mỗi year cho L2 đến $387K mỗi year cho L5. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $259K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của DRW. Cập nhật lần cuối: 10/31/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
