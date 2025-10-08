Thu nhập Kỹ sư phần mềm full-stack in Greater Chicago Area tại Dropbox dao động từ $242K mỗi year cho IC2 đến $374K mỗi year cho IC3. Gói thu nhập trung vị year in Greater Chicago Area có tổng giá trị $328K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Dropbox. Cập nhật lần cuối: 10/8/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$242K
$172K
$57K
$13K
IC3
$374K
$197K
$149K
$28.6K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Dropbox, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)