Danh bạ công ty
Drata
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Drata Mức lương

Mức lương tại Drata dao động từ $101,584 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Bán Hàng ở mức thấp đến $242,676 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Drata. Cập nhật lần cuối: 9/9/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Nhân Sự
$188K
Marketing
$173K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$139K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Quản Lý Dự Án
$140K
Bán Hàng
$102K
Kỹ Sư Phần Mềm
$243K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Drata، Kỹ Sư Phần Mềm at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $242,676 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Drata برابر $156,770 است.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Drata

Công ty liên quan

  • Google
  • Stripe
  • Square
  • Tesla
  • Flipkart
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác