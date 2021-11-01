Thư Mục Công Ty
DPR Construction
DPR Construction Mức lương

Khoảng lương DPR Construction từ $113,430 trong tổng thu nhập hàng năm cho Kỹ sư bán hàng ở mức thấp nhất đến $183,600 cho Quản lý sản phẩm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của DPR Construction. Cập nhật lần cuối: 8/18/2025

Quản lý dự án
Median $156K
Kỹ sư xây dựng
Median $114K

Kỹ sư xây dựng

Nhà phân tích kinh doanh
$171K

Nhà phân tích dữ liệu
$117K
Quản lý sản phẩm
$184K
Quản lý chương trình
$168K
Kỹ sư bán hàng
$113K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$131K
Câu hỏi thường gặp

Най-високоплатената роля, докладвана в DPR Construction, е Quản lý sản phẩm at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $183,600. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в DPR Construction, е $143,371.

