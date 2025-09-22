Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in India tại DP World dao động từ ₹2.21M mỗi year cho SDE đến ₹4.97M mỗi year cho Group SDE 2. Gói thu nhập trung vị year in India có tổng giá trị ₹4.08M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của DP World. Cập nhật lần cuối: 9/22/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
