DP World
DP World Mức lương

Khoảng lương DP World từ $22,984 trong tổng thu nhập hàng năm cho Vận hành dịch vụ khách hàng ở mức thấp nhất đến $108,463 cho Quản lý chương trình kỹ thuật ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của DP World. Cập nhật lần cuối: 8/18/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Kỹ sư đảm bảo chất lượng phần mềm

Quản lý sản phẩm
Median $77.8K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
Median $78.9K

Vận hành dịch vụ khách hàng
$23K
Nhà phân tích dữ liệu
$46.6K
Nhà thiết kế công nghiệp
$81.6K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$37.3K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$108K
Nhà văn kỹ thuật
$41.4K
Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at DP World is Quản lý chương trình kỹ thuật at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $108,463. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DP World is $51,808.

