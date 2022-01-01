Thư Mục Công Ty
Doximity Mức lương

Khoảng lương Doximity từ $120,000 trong tổng thu nhập hàng năm cho Marketing ở mức thấp nhất đến $299,000 cho Quản lý sản phẩm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Doximity. Cập nhật lần cuối: 8/18/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Kỹ sư phần mềm
Median $210K

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Marketing
Median $120K
Quản lý sản phẩm
Median $299K

Nhà khoa học dữ liệu
Median $125K
Phát triển kinh doanh
$124K
Nhà phân tích dữ liệu
$219K
Nhà thiết kế sản phẩm
$225K
Bán hàng
$225K
Lịch trình trao quyền

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Doximity, Các khoản cấp cổ phiếu/vốn chủ sở hữu tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:

  • 25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được trao quyền trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at Doximity is Quản lý sản phẩm with a yearly total compensation of $299,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Doximity is $214,550.

