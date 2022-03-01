Thư Mục Công Ty
Dow
Dow Mức lương

Khoảng lương Dow từ $34,354 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà thiết kế sản phẩm ở mức thấp nhất đến $417,900 cho Nhà phân tích tài chính ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Dow. Cập nhật lần cuối: 8/18/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
Median $103K

Nhà khoa học nghiên cứu

Kỹ sư cơ khí
Median $125K

Kỹ sư sản xuất

Kỹ sư hóa học
Median $104K

Kỹ sư nghiên cứu

Nhà khoa học dữ liệu
Median $164K
Kế toán
$72.6K
Kỹ sư y sinh
$107K
Nhà phân tích kinh doanh
$103K
Phát triển doanh nghiệp
$95.7K
Nhà phân tích dữ liệu
$45.3K
Quản lý khoa học dữ liệu
$164K
Kỹ sư điện
$111K
Nhà phân tích tài chính
$418K
Kỹ sư phần cứng
$130K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$80.4K
Kỹ sư vật liệu
$139K
Nhà thiết kế sản phẩm
$34.4K
Quản lý sản phẩm
$279K
Quản lý dự án
$116K
Bán hàng
$80.6K
Kiến trúc sư giải pháp
$209K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$61.1K
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Dow là Nhà phân tích tài chính at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $417,900. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Dow là $107,460.

