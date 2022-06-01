Danh bạ công ty
Domino Data Lab
Domino Data Lab Mức lương

Mức lương tại Domino Data Lab dao động từ $165,825 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Biên Tập Viên Kỹ Thuật ở mức thấp đến $497,376 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Domino Data Lab. Cập nhật lần cuối: 10/14/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $208K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $240K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$247K

Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$229K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$191K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$229K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$497K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$171K
Biên Tập Viên Kỹ Thuật
$166K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Domino Data Lab, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Domino Data Lab là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $497,376. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Domino Data Lab là $228,850.

