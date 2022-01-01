Thư Mục Công Ty
Dolby Laboratories
Dolby Laboratories Mức lương

Khoảng lương Dolby Laboratories từ $87,720 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhân sự ở mức thấp nhất đến $537,300 cho Quản lý vận hành kinh doanh ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Dolby Laboratories. Cập nhật lần cuối: 8/17/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Nhà khoa học nghiên cứu

Quản lý sản phẩm
P3 $208K
P4 $265K
Quản lý vận hành kinh doanh
$537K

Phát triển kinh doanh
$400K
Nhà khoa học dữ liệu
$299K
Kỹ sư điện
$122K
Nhà phân tích tài chính
$249K
Kỹ sư phần cứng
$188K
Nhân sự
$87.7K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$250K
Marketing
$292K
Vận hành marketing
$381K
Nhà thiết kế sản phẩm
$183K
Quản lý dự án
$116K
Bán hàng
$151K
Kỹ sư bán hàng
$208K
Kiến trúc sư giải pháp
$138K
Quản lý chương trình kỹ thuật
$152K
Lịch trình trao quyền

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại cổ phiếu
RSU

Tại Dolby Laboratories, RSUs tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:

  • 25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)

Câu hỏi thường gặp

Kõrgeima palgaga roll Dolby Laboratories on Quản lý vận hành kinh doanh at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $537,300. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Dolby Laboratories mediaan aastane kogukompensatsioon on $208,158.

Các tài nguyên khác