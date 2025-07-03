DMC Mức lương

Mức lương tại DMC dao động từ $63,588 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức thấp đến $96,900 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của DMC . Cập nhật lần cuối: 11/19/2025