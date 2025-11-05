Danh bạ công ty
Deutsche Telekom
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
    Levels FYI Logo
  • Mức lương
  • Kỹ Sư Phần Mềm

  • Tất cả mức lương Kỹ Sư Phần Mềm

  • Hungary

Deutsche Telekom Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương tại Hungary

Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Hungary tại Deutsche Telekom dao động từ HUF 12.91M mỗi year cho Software Engineer đến HUF 19.6M mỗi year cho Senior Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Hungary có tổng giá trị HUF 12.41M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Deutsche Telekom. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Junior Software Engineer
(Cấp độ mới vào nghề)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.91M
HUF 12.38M
HUF 0
HUF 521K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Xem 1 Thêm cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ
Block logo
+HUF 20.14M
Robinhood logo
+HUF 30.91M
Stripe logo
+HUF 6.95M
Datadog logo
+HUF 12.16M
Verily logo
+HUF 7.64M
Don't get lowballed
Thông tin mức lương mới nhất
ThêmThêm LươngThêm Thông Tin Lương

Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Xuất dữ liệuXem việc làm đang tuyển
Lương thực tập

Đóng góp
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Deutsche Telekom?

Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về Kỹ Sư Phần Mềm đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.

Chức danh được bao gồm

Gửi chức danh mới

Kỹ sư phần mềm backend

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm tại Deutsche Telekom in Hungary có tổng thu nhập hàng năm là HUF 22,534,265. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Deutsche Telekom cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm in Hungary là HUF 12,796,125.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Deutsche Telekom

Công ty liên quan

  • Sprint
  • Vodafone
  • TELUS
  • BT
  • Singtel
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác