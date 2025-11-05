Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greece tại Deutsche Telekom dao động từ €35.6K mỗi year cho Software Engineer đến €26.2K mỗi year cho Lead Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Greece có tổng giá trị €29.2K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Deutsche Telekom. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
