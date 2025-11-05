Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Germany tại Deutsche Telekom dao động từ €41.1K mỗi year cho Junior Software Engineer đến €131K mỗi year cho Principal Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Germany có tổng giá trị €66.5K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Deutsche Telekom. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Junior Software Engineer
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
