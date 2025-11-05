Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Budapest Metropolitan Area tại Deutsche Telekom dao động từ HUF 12.6M mỗi year cho Software Engineer đến HUF 19.6M mỗi year cho Senior Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Budapest Metropolitan Area có tổng giá trị HUF 12.41M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Deutsche Telekom. Cập nhật lần cuối: 11/5/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.61M
HUF 12.2M
HUF 0
HUF 404K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
