Thu nhập Kỹ sư phần mềm backend in United States tại Deloitte dao động từ $87.9K mỗi year cho L1 đến $174K mỗi year cho L5. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $118K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Deloitte. Cập nhật lần cuối: 10/7/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
L1
$87.9K
$85.8K
$1K
$1.1K
L2
$111K
$105K
$0
$5.2K
L3
$138K
$131K
$0
$6.5K
L4
$133K
$120K
$2.8K
$10.8K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Deloitte, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)