Thu nhập Auditor in United States tại Deloitte dao động từ $81.4K mỗi year cho L1 đến $155K mỗi year cho L6. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $100K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Deloitte. Cập nhật lần cuối: 10/7/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
L1
$81.4K
$81.4K
$0
$0
L2
$77.4K
$77.2K
$0
$200
L3
$98.7K
$95.7K
$0
$3K
L4
$108K
$107K
$0
$1.3K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Deloitte, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)