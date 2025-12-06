Thu nhập Quản Lý Dự Án in Taiwan tại Dell Technologies dao động từ NT$1.28M mỗi year cho L6 đến NT$2.41M mỗi year cho L7. Gói thu nhập trung vị year in Taiwan có tổng giá trị NT$1.18M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Dell Technologies. Cập nhật lần cuối: 12/6/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$41.7K
$40.7K
$0
$953
L7
$78.7K
$76.2K
$0
$2.5K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
33.3%
NĂM 1
33.3%
NĂM 2
33.3%
NĂM 3
Tại Dell Technologies, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.30% hàng năm)
