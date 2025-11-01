Thu nhập Quản Lý Sản Phẩm in United States tại Databricks dao động từ $212K mỗi year cho L3 đến $852K mỗi year cho L7. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $382K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Databricks. Cập nhật lần cuối: 11/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L3
$212K
$133K
$63.3K
$14.9K
L4
$221K
$190K
$20K
$10.5K
L5
$367K
$198K
$156K
$13.4K
L6
$638K
$220K
$384K
$34K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Databricks, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)