Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh tại Databricks có tổng thu nhập hàng năm là $252,300. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.