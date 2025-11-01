Tổng thu nhập Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh tại Databricks là $235K mỗi year cho L6. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Databricks. Cập nhật lần cuối: 11/1/2025
Tổng Thu Nhập Trung Bình
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Databricks, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)