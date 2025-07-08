DASA Mức lương

Mức lương tại DASA dao động từ $7,744 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Trợ Lý Hành Chính ở mức thấp đến $100,500 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của DASA . Cập nhật lần cuối: 10/17/2025