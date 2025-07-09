Danh bạ công ty
Danieli
Danieli Mức lương

Mức lương tại Danieli dao động từ $7,874 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $58,935 cho vị trí Kỹ Sư Điện ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Danieli. Cập nhật lần cuối: 9/8/2025

$160K

Kỹ Sư Điện
$58.9K
Kỹ Sư Cơ Khí
$10.2K
Kỹ Sư Phần Mềm
$7.9K

Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

A função com maior remuneração reportada na Danieli é Kỹ Sư Điện at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $58,935. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Danieli é $10,200.

