Danaher Mức lương

Khoảng lương Danaher từ $36,717 trong tổng thu nhập hàng năm cho Quản lý kỹ thuật phần mềm ở mức thấp nhất đến $218,500 cho Quản lý sản phẩm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Danaher. Cập nhật lần cuối: 8/12/2025

$160K

Quản lý sản phẩm
Median $219K
Kỹ sư cơ khí
Median $115K
Kế toán
$217K

Kỹ sư y sinh
$88.3K
Nhà phân tích kinh doanh
$106K
Phát triển kinh doanh
$137K
Quản lý khoa học dữ liệu
$149K
Nhà khoa học dữ liệu
$195K
Nhà phân tích tài chính
$151K
Kỹ sư phần cứng
$64.9K
Nhân sự
$142K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$72K
Marketing
$199K
Kỹ sư quang học
$181K
Nhà thiết kế sản phẩm
$141K
Quản lý dự án
$115K
Bán hàng
$78.3K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$36.7K
Kiến trúc sư giải pháp
$60.1K
Lịch trình trao quyền

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại cổ phiếu
RSU

Tại Danaher, RSUs tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:

  • 25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Danaher là Quản lý sản phẩm với tổng thu nhập hàng năm là $218,500. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Danaher là $137,460.

