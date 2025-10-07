Thu nhập Kỹ sư phần mềm full-stack in Waterloo Region tại D2L dao động từ CA$94.7K mỗi year cho L2 đến CA$143K mỗi year cho L4. Gói thu nhập trung vị year in Waterloo Region có tổng giá trị CA$104K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của D2L. Cập nhật lần cuối: 10/7/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***