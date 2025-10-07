Thu nhập Kỹ sư phần mềm full-stack in Canada tại D2L dao động từ CA$71.7K mỗi year cho L1 đến CA$143K mỗi year cho L4. Gói thu nhập trung vị year in Canada có tổng giá trị CA$97.8K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của D2L. Cập nhật lần cuối: 10/7/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
L1
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
