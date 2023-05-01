Cyclica Mức lương

Mức lương tại Cyclica dao động từ $75,282 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $85,315 cho vị trí Information Technologist (IT) ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Cyclica . Cập nhật lần cuối: 10/19/2025