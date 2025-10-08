Thu nhập Kỹ sư phần mềm full-stack in United States tại CVS Health dao động từ $113K mỗi year cho L1 đến $153K mỗi year cho L4. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $131K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của CVS Health. Cập nhật lần cuối: 10/8/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
L1
$113K
$107K
$656
$4.8K
L2
$121K
$113K
$0
$7.5K
L3
$153K
$133K
$0
$20K
L4
$153K
$134K
$0
$18.7K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
