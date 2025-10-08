Thu nhập Kỹ sư phần mềm full-stack in New York City Area tại CVS Health dao động từ $122K mỗi year cho L1 đến $138K mỗi year cho L3. Gói thu nhập trung vị year in New York City Area có tổng giá trị $140K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của CVS Health. Cập nhật lần cuối: 10/8/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
L1
$122K
$118K
$83
$4.3K
L2
$109K
$98.3K
$0
$10.7K
L3
$138K
$100K
$0
$38.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
