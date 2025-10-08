Tổng thu nhập Kỹ sư phần mềm backend in Greater Chicago Area tại CVS Health là $89.4K mỗi year cho L1. Gói thu nhập trung vị year in Greater Chicago Area có tổng giá trị $112K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của CVS Health. Cập nhật lần cuối: 10/8/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
L1
$89.4K
$85.4K
$0
$4K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
