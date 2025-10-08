Thu nhập Health Informatics in United States tại CVS Health dao động từ $137K mỗi year cho Data Scientist đến $286K mỗi year cho Lead Director. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $164K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của CVS Health. Cập nhật lần cuối: 10/8/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
Data Scientist
$137K
$128K
$0
$9.4K
Senior Data Scientist I
$169K
$155K
$0
$13.9K
Senior Data Scientist II
$176K
$161K
$0
$15.5K
Lead Data Scientist
$211K
$186K
$5.9K
$19.3K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
