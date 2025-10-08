Thu nhập Health Informatics in New York City Area tại CVS Health dao động từ $141K mỗi year cho Data Scientist đến $282K mỗi year cho Lead Director. Gói thu nhập trung vị year in New York City Area có tổng giá trị $165K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của CVS Health. Cập nhật lần cuối: 10/8/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
Data Scientist
$141K
$130K
$0
$11.3K
Senior Data Scientist I
$181K
$169K
$0
$11.8K
Senior Data Scientist II
$165K
$158K
$0
$7.5K
Lead Data Scientist
$210K
$186K
$4.4K
$18.8K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
