Thu nhập Health Informatics in Greater Boston Area tại CVS Health dao động từ $134K mỗi year cho Data Scientist đến $217K mỗi year cho Lead Data Scientist. Gói thu nhập trung vị year in Greater Boston Area có tổng giá trị $202K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của CVS Health. Cập nhật lần cuối: 10/8/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
Data Scientist
$134K
$126K
$0
$8K
Senior Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$217K
$188K
$12.5K
$16.5K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
