Thu nhập Kỹ sư phần mềm full-stack in United States tại Cvent dao động từ $105K mỗi year cho Software Engineer I đến $163K mỗi year cho Lead Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $114K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Cvent. Cập nhật lần cuối: 10/7/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
Software Engineer I
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
