Thu nhập Kỹ sư phần mềm full-stack in Northern Virginia Washington DC tại Cvent dao động từ $106K mỗi year cho Software Engineer I đến $157K mỗi year cho Lead Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Northern Virginia Washington DC có tổng giá trị $108K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Cvent. Cập nhật lần cuối: 10/7/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
Software Engineer I
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
